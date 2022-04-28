Далекобійні гаубиці від союзників можуть допомогти Україні переламати ситуацію і перейти в контрнаступ, – експерт

Міністерство оборони США вже постачає 155-мм гаубиці в Україну. Так, 27 квітня Пентагон показав, як артилерійські системи М777 завантажуються на літак C-17 Globemaster III на резервній авіабазі в Каліфорнії.

Надання Україні такої делекобійної артилерії може мати вирішальне значення для розв’язання нинішнього протистояння на Донбасі.

Про це заявив редактор видання Defense Express Сергій Згурець у коментарі телеканалу “Еспресо” з посиланням на військових експертів.

За їхніми висновками, “Захід і наші союзники накачують нас дуже правильною зброєю – це артилерійські системи, починаючи з гаубиці М777, потім це [французька самохідна 155-мм гармата] CAESAR TR F1 і PzH 2000 від Нідерландів. Ці всі системи мають дальність більшу, ніж рашистські “Мста-С” або “Мста-Б”.

Якщо рашистська артилерія б’є на 24,7 км, і це спеціальним снарядом, то звичайний постріл із гаубиці М777 чи PzH 2000 вже базово звичайним снарядом летить на 30 км. Якщо ж буде використано снаряд, який спеціально призначений для контрбатарейної боротьби, то ми вже отримаємо дальність пострілу 36 км”.

“А взагалі для німецької САУ зафіксовано абсолютний світовий рекорд стрільби зі 155-мм гармати довжиною ствола 52-го калібру – це 67 км. Тобто уявіть різницю між відстанню 67 км, на яку б’є німецька САУ, і 24,7, на яку б’є наймасовіша російська “Мста”.

Це вкрай важливо тому, що наша артилерія отримає вирішальну перевагу, яка дозволяє винищувати всю артилерію РФ, що є в росіян у розпорядженні. Тобто завдавати такі глибокі удари, на такій відстані від лінії зіткнення, що це паралізує можливість російської артилерії завдавати удари”, – наголосив Згурець.

За словами експерта, це важливо ще й тому, що ми “втримали небо”. “Не абсолютно, але РФ не може використовувати авіацію тою мірою, яка дозволяє їй панувати у небі. Кожний день вони втрачають літаки, гелікоптери, в день вони можуть втратити апаратів на 100 млн доларів, і тому вони теж покладаються на артилерію”, – сказав Згурець.

“Якщо ми винищуємо артилерію у контрбатарейній боротьбі, то тоді можна говорити про досягнення вагомої переваги для будь-яких дій, в тому числі й контрнаступу, і звільнення міст, територій України вже на гарному темпі”, – наголосив експерт.

Також він розповів про кількість нових артилерійських зразків озброєнь, які може отримати Україна.

“Що відомо з публічних повідомлень і що можливо проаналізувати – є стовідсоткові точні дані, які стосуються гаубиці М 777 – це 90 одиниць від США, також близько десяти від Канади та Австралії. Щодо “Цезарів” – це 12, якщо я не помиляюсь. А щодо PzH 2000 – неоголошена кількість. Ми можемо розраховувати, на мій погляд, десь на 12 одиниць, можливо, більше, бо у Нідерландів у запасниках приблизно 38 одиниць цієї САУ, за даними Military Balance. (…). У будь-якому випадку, для розуміння, це повноцінний склад артилерійського дивізіону для нашої механізованої бригади”, – сказав Згурець.

Він також відзначив інші “приємні моменти” відносно натівського 155-мм калібру снарядів: “Річ у тім, що цей снаряд більший, і його ефективність на 10% більша, ніж у 152-мм. І на знищення типової цілі потрібно менше снарядів, цей снаряд точніший і взагалі кращий”.

Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що перші американські 155-мм гаубиці вже в Україні.

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