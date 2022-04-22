Макрон заявив, що Франція передасть Україні 155-мм колісні САУ Caesar

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Франція долучиться до країн, які передають Україні далекобійну артилерію калібру 155 мм.

Про це вдень у п’ятницю, 22 квітня, інформує видання Le Figaro.

Президент Емануель Макрон заявив, що його країна передає Києву 155-мм колісні самохідні артилерійські установки Ceasar.

За його словами, Франція постачає Україні різноманітну зброю “від “Міланів” (ПТРК, – “Н”) до “Цезарів” і планує надалі це робити.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю телеканалу France 2 відмовився називати геноцидом дії Росії у війні проти України, а також заявив, що росіяни і українці є “братами”.

Довідково

Французька 155-мм самохідна артилерійська установка “Цезар” призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях і польових загородженнях.

Артилерійська частина – 155-мм гаубиця з довжиною ствола в 52 калібру. Вона може використовувати весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, включаючи касетні. Максимальна дальність стрільби – 42 км. Возимий боєзапас – 18 снарядів. Швидкострільність – шість пострілів за хвилину. Система управління вогнем FAST-Hit автоматизована з прив’язкою до GPS.

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