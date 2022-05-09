Генсек ООН привітав евакуацію з Маріуполя й “Азовсталі” ще понад 170 цивільних

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав евакуацію більш як 170 цивільних осіб з оточеного Маріуполя, зокрема із заводу “Азовсталь”.

Про це йдеться в заяві генсека, поширеній увечері 8 травня.

За його словами, група евакуйованих благополучно прибула до Запоріжжя.

“Я вітаю прибуття нової групи з більш як 170 цивільних осіб, які були евакуйовані з металургійного заводу “Азовсталь” та інших районів Маріуполя в рамках операції з безпечного вивезення людей, успішно проведеної Організацією Об’єднаних Націй та Міжнародним комітетом Червоного Хреста”, – зазначив Гутерріш.

“Мої думки з ними та з усіма людьми в Україні, які страждають від цієї війни”, – додав генсек.

За його даними, загалом за участю ООН з “Азовсталі” та інших районів Маріуполя евакуйовано понад 600 осіб.

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Контекст

Протягом березня-квітня в бункерах “Азовсталі” залишалося кілька сотень цивільних, переважно жінок і дітей. При цьому росіяни продовжували бомбардування підприємства, яке обороняє український гарнізон.

1 травня за сприяння генсека ООН Антоніу Гутерріша та Червоного Хреста із заводу “Азовсталь” змогла вийти частина цивільних, переважно жінок і дітей. Для евакуації цивільних на “Азовсталі” майже два дні тривав “режим тиші”. Надалі колону автобусів тримали в селі Безіменне (ОРДО, під контролем окупантів).

3 травня колона зі 156 цивільними після “фільтрації” та перевірок на блокпостах прибула до Запоріжжя.

Надалі противник уже проник на завод., тривають штурмові дії, бої фактично ведуться на території “Азовсталі”, всередині будівель та ангарів. Внаслідок бомбардувань деякі цивільні загинули під завалами.

Незважаючи на це, другий етап евакуації цивільних відбувся. Увечері 6 травня віцепрем’єрка Ірина Верещук заявила, що за день вдалося витягнути з “Азовсталі”50 жінок, дітей та людей похилого віку. Решту вивели 7 травня. За словами урядовців, таким чином, фактично з “Азовсталі” визволили всіх цивільних.

Ввечері 8 травня стало відомо, що 173 цивільних прибули до Запоріжжя.

Водночас слід враховувати, що українських громадян з “Азовсталі” не везуть одразу на Запоріжжя, а спершу поміщають у фільтраційний табір у Безіменному, де окупанти перевіряють їх на причетність до “націоналістів”.

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