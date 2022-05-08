Остання евакуація з “Азовсталі”: окупанти розлучили 4-річну Алісу та її матір

4-річна Аліса. Кадр відео

Під час заключного етапу евакуації цивільних із заводу “Азовсталь” у Маріуполі на підконтрольну Україні територію 4-річну Алісу розлучили з матір’ю у фільтраційному таборі в так званій “ДНР”.

Про це ввечері в неділю, 8 травня, повідомила Маріупольська міська рада.

В першому повідомленні мерія поінформувала, що ще 173 людини врятовано з “Азовсталі” та Маріуполя – 10 автобусів із маріупольцями, які прямували через фільтраційний пункт у селі Безіменне, “вже на території вільної України”.

Міськрада подякувала всім героїчним оборонцям “Азовсталі”, ЗСУ й полку “Азов”, які забезпечили цю евакуацію ціною трьох життів воїнів та шістьох поранених, а також ООН, Червоному Хресту та міністру Ірині Верещук.

Однак невдовзі телеграм-канал Маріупольської міськради поінформував: “Під час останньої евакуації з території заводу “Азовсталь” окупанти розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу. Матір залишилася в фільтраційному таборі на території так званої “ДНР”.

“До місця призначення в Запоріжжі сьогодні, в День матері, доїхала лише дитина, місце знаходження матері наразі невідоме! Просимо світову спільноту втрутитись та повернути дитині маму”, – зазначили в міськраді.

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4-річна Аліса стала відома 17 квітня, коли відео з нею поширила пресслужба полку “Азов”. Вона – дочка жінки-медика, захисниці Маріуполя. Разом із матір’ю дівчинка перебувала в бункерах заводу “Азовсталь”, коли його атакувала російська авіація й артилерія. Аліса мріяла вибратися зі сховища й потрапити додому.

“Хіба наші діти заслуговують на те, що зараз з ними відбувається?!” – запитували тоді українські захисники Маріуполя.

Протягом березня-квітня в бункерах “Азовсталі” залишалося кілька сотень цивільних, переважно жінок і дітей. При цьому росіяни продовжували бомбардування підприємства, яке обороняє український гарнізон.

1 травня за сприяння генсека ООН Антоніу Гутерріша та Червоного Хреста із заводу “Азовсталь” змогла вийти частина цивільних, переважно жінок і дітей. Для евакуації цивільних на “Азовсталі” майже два дні тривав “режим тиші”. Надалі колону автобусів тримали в селі Безіменне (ОРДО, під контролем окупантів).

3 травня колона зі 156 цивільними після “фільтрації” та перевірок на блокпостах прибула до Запоріжжя.

Надалі противник уже проник на завод., тривають штурмові дії, бої фактично ведуться на території “Азовсталі”, всередині будівель та ангарів. Внаслідок бомбардувань деякі цивільні загинули під завалами.

Незважаючи на це, другий етап евакуації цивільних відбувся. Увечері 6 травня віцепрем’єрка Ірина Верещук заявила, що за день вдалося витягнути з “Азовсталі”50 жінок, дітей та людей похилого віку. Решту вивели 7 травня. За словами урядовців, таким чином, фактично з “Азовсталі” визволили всіх цивільних.

Водночас слід враховувати, що українських громадян з “Азовсталі” не везуть одразу на Запоріжжя, а спершу поміщають у фільтраційний табір у Безіменному, де окупанти перевіряють їх на причетність до “націоналістів”.

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