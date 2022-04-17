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Дочка захисниці Маріуполя в бункері “Азовсталі”: “Хочу, щоб мене евакуювали”. ВІДЕО

17/04/2022 22:15

На відео – дочка жінки-медика, захисниці Маріуполя.

Вона, так само як і інші сім’ї військових та сотні цивільних, в тому числі літні люди й люди з маленькими дітьми, вже понад 50 днів перебуває в одному з бункерів заводу “Азовсталь“. У повністю заблокованому Маріуполі.

Подивіться в її очі. Очі, сповнені надії. Уявіть, як її світле ніжне волосся розвіюється від морського вітру. Уявіть, як вона зараз мала б бігати та сміятися під весняними променями сонця вона.

“Хіба наші діти заслуговують на те, що зараз з ними відбувається?!” – запитують українські захисники Маріуполя.

Після навмисного бомбового удару по драмтеатру, де було більше тисячі осіб мирного населення, після навмисних влучань по пологовому люди не вірять закликам окупантів та бояться самостійно евакуйовуватись із міста.

Без гарантій світової спільноти, без підтримки міжнародної дипломатії цивільне населення, наші діти будуть гинути й далі. У блокованому Маріуполі, у підвалах “Азовсталі”. Світе, прокинься! Заради майбутнього наших дітей!

текст і відео – пресслужба полку “Азов

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