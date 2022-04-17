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Зеленський назвав два шляхи розблокування Маріуполя

17/04/2022 01:17

Розблокувати оточений Маріуполь можна двома шляхами – або за допомогою негайних поставок важкої зброї від союзників, або через переговори з РФ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу, 16 квітня.

“Говорив сьогодні з прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном і з прем’єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон. Про оборонну та іншу підтримку для України. Про посилення санкційної політики проти Росії. Про ситуацію на різних напрямках бойових дій в Україні, а особливо – про Маріуполь. Та про варіанти допомоги захисникам міста й цивільним людям.

Ситуація в Маріуполі залишається максимально жорсткою. Просто нелюдською. Такою її зробила Російська Федерація. Свідомо зробила. І свідомо продовжує знищувати міста. Свідомо намагається знищити всіх, хто там є, в Маріуполі.

Вплинути на це можна тільки двома шляхами. Або партнери дадуть Україні всю необхідну важку зброю, літаки, причому, без перебільшення, негайно. Щоб ми могли знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його. Або – переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною”, – сказав Зеленський.

“Хочу, щоб мене зараз почули правильно: не було ще жодного дня від початку блокади Маріуполя, щоб ми не шукали рішення. Військове чи дипломатичне – яке завгодно, щоб урятувати людей. Але знайти це рішення вкрай складно. Поки жодного на сто відсотків реального варіанту ще не було. Це стосується як варіантів військових дій, так і переговорного процесу.

Хоча ми чули багато намірів від тих, хто хотів допомогти і хто справді користується міжнародним авторитетом, але жоден з них поки що не реалізувався. Втім, ми не полишимо цих намагань. І щоденно або я, або Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, або інші військові, або керівник нашої переговорної групи Давид Арахамія – на зв’язку з нашими захисниками Маріуполя”, – заявив президент.

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Україна

Зеленський назвав два шляхи розблокування Маріуполя

Розблокувати оточений Маріуполь можна двома шляхами – або за допомогою негайних поставок важкої зброї від союзників, або через переговори з РФ. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому...

Війна з Росією

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