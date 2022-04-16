Зеленський про захисників Маріуполя: переговори тривають, росіяни вимагають, щоб вони здалися

Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Щоб допомогти українським воїнам у заблокованому Маріуполі, влада в Києві веде переговори з РФ, але росіяни вимагають від них здатися.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю українським онлайн-медіа в суботу, 16 квітня, передає “Українська правда”.

“Маріуполь. Ситуація дуже складна. Заблоковані наші військові, заблоковані поранені. Там гуманітарна криза, немає їжі, немає води, немає медикаментів. Тим не менше хлопці захищаються. І однієї подяки замало, тому тривають перемовні процеси”, – сказав Зеленський.

“Довіри до перемовників щодо Маріуполя, якщо чесно, немає. Ми домовлялися, що будуть гуманітарні коридори. Хотіли забрати поранених, наших жінок та дітей, але Росія відмовилась”, – зазначив також президент.

Він запевнив, що влада “на зв’язку з хлопцями, які на заблокованому заводі” (“Азовсталь” – “Н”), розмови йдуть “на різних рівнях”.

“Вони знають, що виконують найпотужнішу місію на сьогодні. Так ворог їх боїться, що кількість ворога перевищує в шість разів. Кілька кіл блокування Маріуполя є”, – заявив президент.

За його словами, “азовці” – вже герої, і “ніхто б їм не заборонив зробити певні кроки” (мається на увазі відступ із міста – “Н”).

У цьому ж інтерв’ю Володимир Зеленський висловив переконання, що знищення українських захисників у Маріуполі означатиме зрив перемовин із Росією, які зайшли в глухий кут після Бучі і Бородянки.

“Маріуполь – це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах. Глухий кут – тому що ми не торгуємо територіями та нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим буде складніше”, – сказав глава держави.

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Обставини

Відповідно до зведень Генштабу ЗСУ, на Донеччині ворог зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Маріуполь; там тривають в районі заводу “Азовсталь”.

Маріуполь перебуває в оточенні з початку березня, місто майже повністю зруйноване ударами російської артилерії та авіації.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Бучі 4 квітня в коментарі ЗМІ сказав, що “в Маріуполі одна з найскладніших ситуацій” щодо варіантів деблокади українського угруповання.

Росіяни неодноразово заявляли про встановлення повного контролю над Маріуполем, однак ці заяви не відповідають дійсності. Після 40 днів блокади сили оборони й надалі нищать живу силу й техніку ворога.

Із містом існував зв’язок для постачання й евакуації поранених по небу, гелікоптерами. Деякі підрозділи отримували боєкомплект, певне обладнання й озброєння. За словами морпіхів 36 обрмп, вони отримали таку поставку одного разу.

Один із таких вертольотів був збитий, двоє військових із цього борта потрапили в полон.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що двоє українських військових вижили під час аварії збитого росіянами вертольота Мі-8 біля Маріуполя.

У нічному зверненні з 12-го на 13 квітня президент Володимир Зеленський перелічив підрозділи сил оборони Маріуполя: “…І окремо хочу сказати сьогодні тим героям, яким дуже важко. Тим, хто захищає Маріуполь. Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення “Азов”, 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці “Правого сектору”. 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції. (…) І усім безмежно вдячний! Від імені всіх українців”.

Командири “Азову” майор Прокопенко та 36-ї бригади полковник Баранюк ще 19 березня були удостоєні звань Героїв України.

Підтвердилася інформація про те, що в районі Маріуполя 5 квітня склала зброю частина військових 501-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.

11-12 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білинського в оточенні в Маріуполі фактично розділилася на групи з різним спрямуванням та різною долею.

Одна група, на чолі з комбригом Володимиром Баранюком, вирішила прориватися з оточення в бік лінії фронту з колоною техніки. Внаслідок вогневого ураження була розсіяна, частково потрапила в оточення і в полон. Доля більшості воїнів із цієї групи залишається невідомою. Частина бійців загинули чи були поранені.

Друга група, приблизно із двох сотень бійців, у Маріуполі успішно об’єдналася з полком НГУ “Азов”, перейшовши на його позиції на заводі “Азовсталь”.

Найбільша група, що перебувала на заводі “Азовмаш”, потрапила в полон до російських військ та “ДНРівців”.

Надалі Генштаб ЗСУ підтверджував, що в Маріуполі росіяни продовжують наступ на “Азовсталь” та морський порт – позиції полку “Азов”.

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