Білоруський батальйон знешкодив снайперську пару росіян: “200-й” плюс полонений. ВІДЕО

Знешкоджена пара снайперів ЗС РФ - "200-й" і полонений Владислав Литовченко

Бійці білоруського батальйону імені Кастуся Калиновського, який відбиває агресію РФ у складі Сил оборони України, знешкодили снайперську пару росіян. Одного російського снайпера вбили, а іншого взяли в полон.

Як передає “Новинарня“, результативний бій відбувся 8 травня.

Після нього білоруси поширили в телеграм-каналі низку відео й фото.

“Будьте обережні, кадри цього відео можуть вас шокувати! Що роблять наші хлопці на фронті? Ловлять російських снайперів! Вчора, коли затримали двох снайперів, один вибрав «концерт Кобзона», а другий – здався – і здав «все і всіх»!” – ідеться в дописі 9 травня.

Як можна побачити, боєзіткнення відбувалося в полі.

Полонений, весь у татуюваннях – родом із Краснодарського краю, станиця Нововладимирська Тбіліського району. Його ім’я – Литовченко Владислав Володимирович.

За розповіддю Литовченка, їх привезли ешелоном, вивантажили на станції в Криму та видали зброю.

Фотогалерея (гортайте):

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