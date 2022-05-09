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СБУ показала перших полонених з мобілізованих у квітні росіян. ВІДЕО

09/05/2022 14:15

Російські окупанти, яких мобілізувати у квітні, вже потрапили у полон і дають свідчення.

Відео поширила пресслужба СБУ у понеділок, 9 травня.

“Їм обіцяли великі гроші і відносно спокійні завдання: розбирати завали та впорядковувати вулиці в так званих «Л/ДНР», переносити і вантажити убитих та поранених, а також чергувати на блокпостах. Насправді, усіх «резервістів» шлють у найгарячіші бойові точки”, – йдеться в повідомленні. 

На відео – бійці з полку “БАРС 7” ЗС РФ. Це спеціальний підрозділ окупантів, сформований на базі Південного військового округу за кілька місяців перед початком широкомасштабного вторгнення до України.

“Їхній полк був ущент розбитий українськими захисниками 30 квітня у бою під Золотим (Луганська область). У кожного полоненого – своя історія, але призначення в армії одне – бути гарматним м’ясом. Дехто навіть не встиг зробити жодного пострілу і дуже цьому радіє. Вони прийняли правильне рішення: склали зброю і здалися в полон. Це єдиний спосіб для окупантів вціліти”, – додали в СБ. 

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