На півдні ЗСУ зірвали спробу вивести ворожу групу розвідки – ліквідовано 51 росіянина

На захисті південних рубежів України захисники виявили і зірвали спробу противника вивести групу розвідки, а також знищили 51 загарбника і ворожу техніку.
Про це повідомили в пресслужбі оперативного командування “Південь”.
“Ворожі втрати за добу склали: 51рашист, 2 реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс “Панцир-С”, 2 БПЛА та гелікоптер”, – йдеться в повідомленні.
Протягом доби на Херсонському й Миколаївському напрямку суттєвих змін в позиціях на лінії зіткнення не відбулось.
Вдаривши на початку доби системами залпового вогню по Миколаєву, ворог продовжував тероризувати інші південні регіони ракетними ударами протягом всього дня.
Над Херсонщиною та Одещиною було збито безпілотні розвідники “Орлан-10” та ударний носій ракет “Форпост”, відповідно.
Читайте також:
Російські кораблі з понад 50 ракетами перебувають в готовності до завдання ударів, – ОК “Південь”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!