На півдні ЗСУ зірвали спробу вивести ворожу групу розвідки – ліквідовано 51 росіянина

Ілюстративне фото: російські військові

На захисті південних рубежів України захисники виявили і зірвали спробу противника вивести групу розвідки, а також знищили 51 загарбника і ворожу техніку.

Про це повідомили в пресслужбі оперативного командування “Південь”.

“Ворожі втрати за добу склали: 51рашист, 2 реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс “Панцир-С”, 2 БПЛА та гелікоптер”, – йдеться в повідомленні.

Протягом доби на Херсонському й Миколаївському напрямку суттєвих змін в позиціях на лінії зіткнення не відбулось.

Однак, українськими підрозділами вчасно виявлено і зірвано спробу противника вивести групу розвідки. В результаті бою з боку ворога є вбитий, поранений і полонений.

Вдаривши на початку доби системами залпового вогню по Миколаєву, ворог продовжував тероризувати інші південні регіони ракетними ударами протягом всього дня.

Над Херсонщиною та Одещиною було збито безпілотні розвідники “Орлан-10” та ударний носій ракет “Форпост”, відповідно.

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