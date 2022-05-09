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Російські кораблі з понад 50 ракетами перебувають в готовності до завдання ударів, – ОК “Південь”

09/05/2022 09:00

Корабельне угруповання флоту Росії перебуває в готовності до завдання ракетних ударів. Воно налічує щонайменше шість кораблів та два підводних човни, які оснащені понад 50 крилатими ракетами.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритму дій при повітряній тривозі, не наближайтеся до підозрілих предметів та зон обмеженого доступу на узбережжі і в прикордонні, довіряйте тільки офіційним достовірним джерелам інформації, вірте в сили оборони й нашу спільну Перемогу”, – закликали військові.

За минулу добу на Херсонському та Миколаївському напрямках суттєвих змін у позиціях на лінії зіткнення не було. Однак наші захисники вчасно виявили та зірвали спробу росіян вивести групу розвідки. Ворог зазнав атрат у бою, є також поранений і полонений.

Одещину за 8 травня атакували ракетами девʼять разів, переважно з авіації. Шість ракет знищила ППО.

“Нанесені удари пошкодили в області електроподстанцію і газогін, зруйнували кілька приватних будинків та пошкодили зони відпочинку. На жаль, є постраждалі”, – зазначили в повідомленні.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація завдали по позиціях РФ близько пів сотні уражень. За південним напрямком ворожі втрати за добу склали: 51 окупант, дві реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс “Панцир-С”, два БПЛА та гелікоптер.

“Отримано підтвердження про втрати ворога напередодні – це ще 56 рашистів, ще три реактивні системи залпового вогню, чотири БТРи, дві одиниці автомобільної техніки, а також суттєво пошкоджений радіолокаційний артилерійський розвідувальний комплекс «Зоопарк 2»”, – додали в ОК “Південь”.

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