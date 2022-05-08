Нові ракетні обстріли Одеси: збито чотири ворожі ракети, але є прильоти, поранено дівчину. ВІДЕО

Одеса: наслідки обстрілу 8 травня 2022

Одна людина постраждала внаслідок ракетних ударів, завданих рашистами по Одещині 8 травня. Про це повідомив у відеозверненні голова обласної воєнної адміністрації полковник Максим Марченко.

За його словами, підрозділи протиповітряної оборони ЗС України збили чотири ворожі ракети. Решта, однак, влучили в різні об’єкти, в тому числі й цивільні. Одна ракета знищила житловий будинок, поранено дівчину.

У Болградському районі ракетою ЗС РФ зруйновано підстанцію, тому в шести населених пунктах немає світла. Об’єднаний координаційний пресцентр сил Оборони Півдня України показав відео із наслідками сьогоднішнього ракетного обстрілу Одеси в одній із локацій: Внаслідок влучання в житловий район зруйновано зону відпочинку. Принагідно в Одесі нагадують про довгу комендантську годину 8-10 травня і те, що 9 травня на час комендантської години скасовуються всі поїзди, які курсують до Одеси та в зворотний бік. Читайте також:

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