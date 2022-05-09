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Посла Росії у Варшаві облили червоною фарбою. ВІДЕО

09/05/2022 13:55

У Варшаві 9 травня облили червоною фарбою посла Росії, який прибув туди, щоб покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів.

Про це у понеділок, 9 травня, інформує Polsat.

Посол Росії у Варшаві Сергєй Андрєєв прибув до кладовища радянських воїнів, щоб покласти вінок. Однак його оточили українські активісти, виникла сутичка, у результаті якої посла облили червоною фарбою під вигуки “Фашисти!”.

Багато людей прийшли з прапорами України, інші були вдягнені в білі простирадла, вимазані кров’ю, вигукуючи антивоєнні гасла.

Після інциденту посол РФ сказав: “Я пишаюся своїм президентом. Ці території не належать Україні”, – заявив Андрєєв, маючи на увазі самопроголошені республіки ОРДЛО.

Раніше польські ЗМІ повідомлили, що невідомі залишили жовтою-синьою фарбою напис “Убити Путіна” на одному з постаментів барельєфу радянських воїнів. Спеціальні служби вивели напис до того, перш ніж туди прибув посол Росії. Напис був нанесений незважаючи на те, що поліція патрулювала територію цвинтаря.

Напередодні посольство РФ у Польщі заявило, що “змушене обмежити” формат заходів 9 травня після “валу закликів в інтернеті до протестних акцій аж до фізичного насильства”.

Відео після акції поширила також журналістка Ірина Земляна.

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