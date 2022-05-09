Посла Росії у Варшаві облили червоною фарбою. ВІДЕО

У Варшаві 9 травня облили червоною фарбою посла Росії, який прибув туди, щоб покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів.
Про це у понеділок, 9 травня, інформує Polsat.
Посол Росії у Варшаві Сергєй Андрєєв прибув до кладовища радянських воїнів, щоб покласти вінок. Однак його оточили українські активісти, виникла сутичка, у результаті якої посла облили червоною фарбою під вигуки “Фашисти!”.
Багато людей прийшли з прапорами України, інші були вдягнені в білі простирадла, вимазані кров’ю, вигукуючи антивоєнні гасла.
Після інциденту посол РФ сказав: “Я пишаюся своїм президентом. Ці території не належать Україні”, – заявив Андрєєв, маючи на увазі самопроголошені республіки ОРДЛО.
Ambasador Rosji oblany symboliczną "krwią"#StopWar #StopWarInUkraine pic.twitter.com/sBvC1uTPhM
— Piotr Halicki (@Piotr_Halicki) May 9, 2022
Раніше польські ЗМІ повідомлили, що невідомі залишили жовтою-синьою фарбою напис “Убити Путіна” на одному з постаментів барельєфу радянських воїнів. Спеціальні служби вивели напис до того, перш ніж туди прибув посол Росії. Напис був нанесений незважаючи на те, що поліція патрулювала територію цвинтаря.
Напередодні посольство РФ у Польщі заявило, що “змушене обмежити” формат заходів 9 травня після “валу закликів в інтернеті до протестних акцій аж до фізичного насильства”.
Відео після акції поширила також журналістка Ірина Земляна.
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