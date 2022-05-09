У Маріуполі замість параду бойовики і колаборанти пронесли 300-метрову георгіївську стрічку. ВІДЕО

Скріншот із відео

Замість анонсованого раніше військового параду в окупованому та знищеному Маріуполі бойовики й колаборанти пронесли центром міста 300-метрову “георгіївську стрічку”.

Відео з дійства поширив у понеділок, 9 травня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Маріуполь. Параду нема, зате є карнавал. 300 метрів смугастої ганчірки розтягнули на проспекті Нахімова по дорозі на площу Воїнів-визволителів. Справжнє свято, чого там. Особливо на фоні канонади з “Азовсталі”, – написав Андрющенко, маючи на увазі продовження боїв у районі заводу “Азовсталь”, який утримує український гарнізон.

За його даними, для пронесення “простирадла” привезли людей з Новоазовська та Донецька.

“Переважно росіяни. Вибірково залучили людей похилого віку з Маріуполя. Ажіотажу і радощів на вулиці по ходу колони особливо не помічено. Людей заманюють на площу через обіцянки польової кухні та додаткових наборів їжі”, – додав радник мера.

Маріупольське видання “0629” пише, що серед присутніх на чолі колони помічені ватажок “ДНР” Денис Пушилін, “єдинорос” Дмитро Саблін, колаборант – “глава адміністрації” Костянтин Іващенко в гімнастьорці.

“По дорозі запалили вічний вогонь біля “кулаків” (пам’ятник “Жертвам фашизму” – “Н”). Тож тепер, хоча і ненадовго, газ у пам’ятника є, а у маріупольців газу немає і ще довго не буде. Така вона, Росія”, – пише 0629.

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