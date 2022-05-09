Home / В окупації / У Маріуполі замість параду бойовики і колаборанти пронесли 300-метрову георгіївську стрічку. ВІДЕО

У Маріуполі замість параду бойовики і колаборанти пронесли 300-метрову георгіївську стрічку. ВІДЕО

09/05/2022 12:11

Замість анонсованого раніше військового параду в окупованому та знищеному Маріуполі бойовики й колаборанти пронесли центром міста 300-метрову “георгіївську стрічку”.

Відео з дійства поширив у понеділок, 9 травня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Маріуполь. Параду нема, зате є карнавал. 300 метрів смугастої ганчірки розтягнули на проспекті Нахімова по дорозі на площу Воїнів-визволителів. Справжнє свято, чого там. Особливо на фоні канонади з “Азовсталі”, – написав Андрющенко, маючи на увазі продовження боїв у районі заводу “Азовсталь”, який утримує український гарнізон.

За його даними, для пронесення “простирадла” привезли людей з Новоазовська та Донецька. 

“Переважно росіяни. Вибірково залучили людей похилого віку з Маріуполя. Ажіотажу і радощів на вулиці по ходу колони особливо не помічено. Людей заманюють на площу через обіцянки польової кухні та додаткових наборів їжі”, – додав радник мера. 

Маріупольське видання “0629” пише, що серед присутніх на чолі колони помічені ватажок “ДНР” Денис Пушилін, “єдинорос” Дмитро Саблін, колаборант – “глава адміністрації” Костянтин Іващенко в гімнастьорці.

“По дорозі запалили вічний вогонь біля “кулаків” (пам’ятник “Жертвам фашизму” – “Н”). Тож тепер, хоча і ненадовго, газ у пам’ятника є, а у маріупольців газу немає і ще довго не буде. Така вона, Росія”, – пише 0629.

Читайте також:
У зруйнованому Маріуполі росіяни готують “парад”, приїхали путінські посіпаки, – розвідка

Унікальних переглядів: 187
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Історик Тімоті Снайдер: Десять причин, чому українська перемога важлива не лише для України, а й для світу

Тімоті Снайдер американський історик Промова для Київського безпекового форуму Цього травня ми всі думаємо про перемогу, або принаймні про кінець війни. Я розповім вам про значення цієї війни, про те,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse