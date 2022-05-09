ЗСУ знищили понтонну переправу росіян на Луганщині

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Понтонна переправа, яку російські війська 8 травня звели через Сіверський Донець в районі Білогорівки на Луганщині, знищена. Проте бої тривають, оскільки певну кількість військ окупантам вдалося переправити.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у понеділок, 9 травня, інформує “Радіо Свобода”.

За його словами, бої там тривали всю ніч на 9 травня.

“Скажу коротко: переправа вже знищена. На ранок. Багато техніки валяється на березі, щось впало в річку. Але давайте дочекаємося, чим закінчиться сьогоднішній день, тому що це достатньо важлива ситуація”, – сказав він.

Найактивніші бої на Луганщині станом на 9 травня йдуть під Рубіжним, Білогорівкою і на трасі Лисичанськ-Бахмут, уточнив Гайдай.

За його словами, російські окупанти таки перейшли Сіверський Донець біля селища Білогорівка. Це загрожує тим, що Росія може перерізати трасу на Бахмут.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що на Луганщині ЗСУ знищили поромну переправу через Сіверський Донець та рідкісну бронетехніку росіян.

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