Росіяни перейшли Сіверський Донець, нинішній бій за Луганщину вирішальний, – Гайдай

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Російська армія намагається “відрізати” Луганську область від України, взявши під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут, військову техніку РФ уже переправили через Сіверський Донець.

Про це в понеділок, 9 травня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Сьогоднішній день вирішальний. Будемо битися за “дорогу життя””, – написав він.

Тривають потужні бої в Рубіжному та Білогорівці.

За словами Гайдая, “рашисти намагаються відібрати в нас “дорогу життя” трасу Лисичанськ-Бахмут”

Понтоном через Сіверський Донець росіяни переправили техніку на інший берег.

“Якщо закріпляться, зможуть розвинути наступ і наблизитися до дороги, відрізавши Луганщину – це означатиме втрату єдиного шляху в безпеку та сполучення з іншими областями. Віримо у ЗСУ! Чим бити орків – є. Як річку перейшли, так назад і попливуть”.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що на Луганщині ЗСУ знищили поромну переправу через Сіверський Донець та рідкісну бронетехніку росіян.

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