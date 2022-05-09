Росіяни перейшли Сіверський Донець, нинішній бій за Луганщину вирішальний, – Гайдай

Російська армія намагається “відрізати” Луганську область від України, взявши під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут, військову техніку РФ уже переправили через Сіверський Донець.
Про це в понеділок, 9 травня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
“Сьогоднішній день вирішальний. Будемо битися за “дорогу життя””, – написав він.
Тривають потужні бої в Рубіжному та Білогорівці.
Понтоном через Сіверський Донець росіяни переправили техніку на інший берег.
“Якщо закріпляться, зможуть розвинути наступ і наблизитися до дороги, відрізавши Луганщину – це означатиме втрату єдиного шляху в безпеку та сполучення з іншими областями. Віримо у ЗСУ! Чим бити орків – є. Як річку перейшли, так назад і попливуть”.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що на Луганщині ЗСУ знищили поромну переправу через Сіверський Донець та рідкісну бронетехніку росіян.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 75 – 09.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!