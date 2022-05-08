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На Луганщині ЗСУ знищили поромну переправу через Сіверський Донець та рідкісну бронетехніку росіян

08/05/2022 20:28

У мережі з’явилися фото знищеної поромної переправи через річку Сіверський Донець, яку намагалися навести російські окупанти.

Раніше про таку спробу військ РФ у Луганській області повідомляли в соцмережах.

Фото з переправи 8 травня оприлюднила волонтерська спільнота InformNapalm.

“Знищена переправа рашистів у Луганській області. На фото можна побачити два БМП-1АМ, модернізацію старої БМП-1 2018 року”, – зазначено в дописі.

Загалом, як зазначає “Мілітарний“, тут знешкоджено три плавмости ПП-2005, які призначені для обладнання мостових переправ.

Також у районі переправи знешкоджено різноманітні типи техніки російських військових: інженерну машину ІМР-2 на базі Т-72, вантажну амфібію ПТС на базі Т-64.

“Імовірно, це друга група російських військових інженерів, які планували відновити зруйновану переправу”, – відзначають аналітики.

Катер БМК-460

Також українські військові знешкодили буксирно-моторний катер БМК-460, призначений для пересування по воді поромів понтонного парку при обладнанні та утриманні переправ.

БМП-1АМ “Басурманин”

Найцікавіше ж, що тут зафіксовано знешкодження двох БМП-1АМ “Басурманин” ЗС РФ.

Ця рідкісна броньована машина піхоти – російський варіант модернізації БМП-1, яку показали у 2018 році. На ній встановлено бойовий модуль від бронетранспортера БТР-82А. Із озброєння вона має кулемет 7,62 ПКТ, гармату 30-мм 2А72 та систему димових гранат.

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