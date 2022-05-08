Українські війська відійшли з Попасної на більш міцні позиції, – голова ОВА

Українські війська відійшли від міста Попасна Луганської області на більш обладнані позиції.

Як передає “Новинарня“, про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону вранці в неділю, 8 травня, відповідаючи на запитання ведучого.

“На жаль, наші війська дійсно відійшли трішечки від Попасної. Тому що, уявіть собі, місто [російські війська] обстрілювали більше двох місяців. Скільки йде велике вторгнення Росії – стільки обстрілювали. Там і бомби, і ракети, і міни, і артилерія. Там зруйновано все вщент. Тому наші відійшли на більш міцні позиції”, – сказав Гайдай.

Голова області зазначив, що зранку 8 травня в районі Попасної точаться бої. Також ідуть бої біля села Воєводівка, що між Рубіжним і Сєвєродонецьком.

Також “гаряча точка”, за словами Гайдая, – Гірська громада, де йдуть бої в районі селищ Тошківка, Катеринівка, Золоте-4.

Напередодні російські окупанти десятки разів обстрілювали Сєвєродонецьк, маючи на меті заволодіти фактичним адміністративним центром та вийти на адмінкордони Луганської області.

“Там вони хочуть оголосити про захоплення всієї області. Але, як бачимо, до 9 травня в них нічого не вийшло”, – сказав Сергій Гайдай.

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