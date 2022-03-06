Королівські піхотинці: герої боїв за Попасну, Луганщина. ВІДЕО

Відео з 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила – зона ООС, бої за Попасну (Луганська область):
Саме після цих боїв 5 березня до центральної міської лікарні окупованого міста Брянка на Луганщині (ОРЛО) доправили близько 650 поранених “рашистів”. Особовий склад 6-го мотострілецького полку ворога наляканий, деморалізований та шукає шляхи для дезертирства.
Відео: Стас Кухарчук, Сергій Дубінін
Читайте також:
“Стоїмо до останнього, а кацапів будемо гнати за Магадан!” Звернення героїв 79 одшбр із Сєвєродонецька. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!