Королівські піхотинці: герої боїв за Попасну, Луганщина. ВІДЕО

Відео з 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила – зона ООС, бої за Попасну (Луганська область): Саме після цих боїв 5 березня до центральної міської лікарні окупованого міста Брянка на Луганщині (ОРЛО) доправили близько 650 поранених “рашистів”. Особовий склад 6-го мотострілецького полку ворога наляканий, деморалізований та шукає шляхи для дезертирства. Відео: Стас Кухарчук, Сергій Дубінін Читайте також:

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