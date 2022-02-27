“Стоїмо до останнього, а кацапів будемо гнати за Магадан!” Звернення героїв 79 одшбр із Сєвєродонецька. ВІДЕО

Воїни 79-ї десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ записали потужне звернення до рідних і всіх українців.

“Стоїмо до останнього, а кацапів будемо гнати за Магадан!” – кажуть десантники.

Вони перебувають у місті Сєвєродонецьк Луганської області (зона ООС), де миколаївська бригада творить взірець звитяги.

Там спекотно, а буде ще спекотніше.

Дякуємо вам, наші герої!

Як інформувала “Новинарня“, після початку широкомасштабного вторгнення військ Росії українські армійці зі складу Об’єднаних сил на Луганщині не тільки тримають оборону, а й ідуть у контрнаступ.

26 лютого під Сєвєродонецьком бійці 79 одшбр розбили колону російських військових – спалили два ворожі танки, БМП, знищили до взводу окупантів, диверсантів та захопили три протитанкові гармати МТ-12.

Завдяки їм Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне – і надалі Україна! Ворог змушений був відступити від міста.

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