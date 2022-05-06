“Не ж могла кинути їх під обстрілами”: 15-річна поранена Ліза Чернишенко за кермом вивезла із Попасної чотирьох людей. ВІДЕО

Ліза Чернишенко. Фото: Перше медичне об'єднання міста Львова/Facebook

Поранена 15-річна Ліза Чернишенко за кермом автомобіля вивезла з Попасної Луганської області до Бахмута на Донеччині чотирьох дорослих, що також були поранені російськими окупантами.

Про це ідеться у відео, опублікованому в телеграм-каналі “Україна 24” в п’ятницю, 6 травня.

Ліза розповіла, що спочатку була пасажиркою. Але на шляху автомобіль обстріляли російські загарбники. Усі, хто був у машині, отримали поранення.

“Їхала в авто, і так вийшло, що нас росіяни обстріляли: три чоловіки та жінка (були в салоні, – “Н”). Чоловіків поранило уламками. Одного дуже. І довелося мені сісти за кермо і прямувати до Бахмута”, – сказала дівчина.

Вона пояснила, що сіла за кермо, адже потрібна була термінова допомога, щоби поранені не втратили багато крові.

“Там лежали міни у шаховому порядку. Проїхати машиною було неможливо, але я якось проїхала. Далі труп жінки лежав. Я теж проїхала. І потім поворот праворуч, і нас обстріляли. Мені – ноги. Я майже нічого не могла вдіяти. Машина заглухла. Я її ледве завела, але машина потім все одно заглухла через те, що акумулятор прострелила куля”, – пригадує дитина.

Дівчина їхала з обома простреленими ногами “скільки могла”.

“Мені це нелегко далося, було дуже боляче. Але хоч якось. Я ж не кинула б їх під обстрілами”, – наголосила вона.

Усі, хто був в автомобілі, вижили. Їх та водійку госпіталізували.

“Нині люди в надійних руках наших спеціалістів. Попереду їх чекають операції, а також тривала реабілітація. Наразі пацієнтів обстежують. З ними працюють психотерапевти”, – розповіли лікарі.

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