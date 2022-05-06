Воїни 79 одшбр знищили автомобіль з боєкомплектом і бліндаж окупантів. ВІДЕО

Військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на одному з напрямків фронту показали результати своєї роботи – спалені автомобіль загарбників із боєкомплектом і ворожий бліндаж.
Про це в п’ятницю, 6 травня, інформує пресслужба генерального штабу Збройних сил України.
“Артилеристи-десантники знищили автомобіль з боєкомплектом та бліндаж російських окупантів”, – йдеться в повідомленні.
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