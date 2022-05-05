З Київського моря дістали збитий російський бойовий вертоліт Мі-24. ВІДЕО

У Київській області прикордонники та військові Збройних сил дістали з Київського водосховища на сушу бойовий вертоліт російських окупантів.
Про це вранці в четвер, 5 травня, інформує пресслужба ДПСУ.
За даними “Новинарні“, підйом відбувся 4 травня.
“На Київщині прикордонники Житомирського загону спільно із побратимами зі Збройних Сил України виловили “крокодила”. Так рашисти називають один зі своїх бойових вертольотів (Мі-24, – “Н”)
Захисники України вміло трансформували його у підводний човен та відправили за курсом російського воєнного корабля”, – йдеться в повідомленні.
Недавно підрозділ ЗСУ підважив затонулий вертоліт на буях, а прикордонники підняли його на сушу.
У ДПСУ зазначили, що “прикордонники продовжують очищати Україну від рашистського сміття – як біологічного походження, так і від металобрухту”.
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