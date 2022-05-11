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“Концтабір ХХІ століття”: тисячі маріупольців, які “не пройшли фільтрацію”, перебувають у колонії Оленівки

11/05/2022 20:06

На непідконтрольній території Донеччини, у колишній виправній колонії в селищі Оленівка Волноваського району, ворог утримує до трьох тисяч “неблагодійних” людей, які “не пройшли фільтрацію” після виходу з Маріуполя.

Про це в середу, 11 травня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Всіх, хто не пройшов фільтрацію і кого визнано “неблагонадійним” у фільтраційних таборах під Маріуполем, доставляють у приміщення колишньої виправної колонії №52 у селищі Оленівка Донецької області (окупована територія з 2014 року)… Умови утримання. Приміщення тюрми переповнені. При плановому ліміті колонії в 850 осіб, зі слів свідків, на сьогодні там утримується не менш 3 тисяч людей. Переважно з Маріуполя та Маріупольського району”, – написав Андрющенко в телеграмі.

Він зазначив, що ця колонія в Оленівці для тих, хто не проходить службу у лавах ЗСУ, НГУ та інших правоохоронних органах.

Там тримають родичів військових, колишніх працівників правоохоронних органів, активістів, журналістів і людей, які просто викликали підозру (включаючи наявність патріотичних татуювань).

Мінімальний строк ув’язнення – 36 діб.

До речі, саме 36 діб відведено окупантами на процедуру фільтрації, тому це “офіційно” не ув’язнення, а фільтрація, пояснив радник мера.

“Приміщення там наповнені людьми так, що немає змоги лягти. Вимушені стояти та сидіти навпочіпки. На день видають баклажку води на десятки людей. Їжа не кожен день. Туалет раз на добу. Прогулянок на відкритому повітрі не передбачено. Все це супроводжується багатогодинними допитами, тортурами, погрозами страти та примушенням до співпраці. Кому пощастило, по закінченні 36 діб відпускають, попередньо змушуючи підписувати якісь папери. Які саме, точно свідки вказати не можуть, але допускають, що “про співпрацю”, – розповів подробиці Андрющенко.

Він додав, що спостерігаються масові випадки зникнення людей після допитів. Свідки припускають, що їх переводять до іншої, більш жорсткої тюрми – можливо, в донецьку “Ізоляцію”.

“Можна стверджувати, що це фактично справжній концентраційний табір ХХІ сторіччя, створений Росією в центрі Європи”, – наголосив радник міського голови.

Він констатував, що загальна площа колонії в Оленівці – 14,3 тис. кв. метрів, у тому числі житлова зона – 7 тис. кв. метрів.

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Україна

“Концтабір ХХІ століття”: тисячі маріупольців, які “не пройшли фільтрацію”, перебувають у колонії Оленівки

На непідконтрольній території Донеччини, у колишній виправній колонії в селищі Оленівка Волноваського району, ворог утримує до трьох тисяч “неблагодійних” людей, які “не пройшли фільтрацію” після виходу з Маріуполя. Про...

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