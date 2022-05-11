У боях за Маріуполь загинув один із лідерів ультрас “Карпат” Богдан Кріль

У боях за Маріуполь загинув один із лідерів фанатського руху “Карпат”, львів’янин Богдан Кріль (“Бодя Пірат”).
Про це в середу, 11 травня, йдеться у повідомленні на сторінці ФК “Карпати” у фейсбуці.
“У бою за Маріуполь (8 травня, – “Н”) загинув один з лідерів фанатського руху Карпат, представник колективу Pride, Богдан Кріль, відомий як «Бодя Пірат». Вічна слава Герою України! Не забудемо, не пробачимо!”, – мовиться в дописі.
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