У Нацгвардії назвали втрати за час війни

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Понад пів тисячі військовослужбовців Національної гвардії загинули під час вторгнення Російської Федерації.

Про це в середу, 11 травня, повідомив начальник оперативного управління штабу Головного управління НГУ Олексій Надточий, повідомляє Суспільне.

“На жаль, під час виконання завдань за цей період (від 24 лютого, – “Н”) втрати особового складу Нацгвардії складають санітарними – 1 697 військовослужбовців, безповоротними – 501 військовослужбовець”, – сказав він.

Нагадаємо, 16 березня Володимир Зеленський заявив, що у війні загинули близько 1 300 військовослужбовців, а 16 квітня повідомив про 2500-3000 загиблих.

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