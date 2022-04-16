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З початку великої війни загинуло до 3 тисяч воїнів України

16/04/2022 09:24

Від початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну загинули до 3 тисяч українських захисників, тоді як у ЗС Росії втрати в рази більші.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю каналу CNN, що оприлюднене 16 квітня.

“Зеленський сказав, що українська влада вважає, що під час війни загинуло від 2500 до 3000 українських військовослужбовців, порівнявши цю цифру із, за ​​його словами, російськими втратами від 19 000 до 20 000 (Росія визнавала 1351 втрату своїх військових)”, – ідеться в статті.

Президент додав, що близько 10 тисяч українських військовослужбовців отримали поранення, і “важко сказати, скільки з них виживе”.

За його словами, втрати серед цивільного населення складніше підрахувати.

“Дуже важко говорити про мирних жителів, оскільки на півдні нашої країни, де заблоковані населені пункти, – Херсон, Бердянськ, Маріуполь, Волноваха – ми просто не знаємо, скільки людей загинуло на тій території, “, – сказав Зеленський.

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