З початку великої війни загинуло до 3 тисяч воїнів України

Від початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну загинули до 3 тисяч українських захисників, тоді як у ЗС Росії втрати в рази більші.
Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю каналу CNN, що оприлюднене 16 квітня.
“Зеленський сказав, що українська влада вважає, що під час війни загинуло від 2500 до 3000 українських військовослужбовців, порівнявши цю цифру із, за його словами, російськими втратами від 19 000 до 20 000 (Росія визнавала 1351 втрату своїх військових)”, – ідеться в статті.
Президент додав, що близько 10 тисяч українських військовослужбовців отримали поранення, і “важко сказати, скільки з них виживе”.
За його словами, втрати серед цивільного населення складніше підрахувати.
“Дуже важко говорити про мирних жителів, оскільки на півдні нашої країни, де заблоковані населені пункти, – Херсон, Бердянськ, Маріуполь, Волноваха – ми просто не знаємо, скільки людей загинуло на тій території, “, – сказав Зеленський.
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