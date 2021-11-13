Катівня “Ізоляція” в Донецьку є структурою ФСБ Росії, – розслідувачі Bellingcat

Тюрма-катівня "Ізоляція" в Донецьку. Фото: @traktorist_dn

Розслідувачі міжнародної групи Bellingcat знайшли докази того, що тюрма “Ізоляція” в Донецьку – структура, підконтрольна російським спецслужбам.

Про це заявив керівник відділу розслідувань видання Bellingcat болгарин Христо Грозєв в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” телеканалу “Україна” ввечері в п’ятницю, 12 листопада.

“Ми розпочали це розслідування після мого знайомства зі Стасом Асєєвим… Перша частина нашого розслідування була досить швидкою, нескладною – ми змогли виявити російські паспорти трьох катів… Це Кривонос, Бутенко, Єремичев”, – сказав Грозєв, якого цитує “Українська правда”.

“Я прочитав книгу Станіслава і зрозумів, що цю справу треба довести до міжнародного кримінального суду. І треба шукати не лише тих, хто займався тортурами, а і тих, хто їм давав накази, хто їхніми руками виривав зізнання. Для мене було зрозуміло, хто стоїть над ними, хто їх курирує. І ось упродовж року ми змогли дійти досить високо, і зрозуміти, що це підконтрольна структура російської ФСБ“, – заявив представник Bellingcat.

“Усі куратори, які там були з ФСБ, намагалися захистити свою особистість вигаданими особами та прізвиськами, але ми змогли все-таки за рік знайти саме справжніх кураторів та їхні справжні особи”, – зазначив Грозєв.

Він зазначив, що працюють вони над матеріалом разом із колегами – російським виданням The Insider та з “Радіо Свобода”, і все опублікують “дуже скоро”, назвуть імена кураторів з ФСБ Росії.

Також Христо Грозєв зазначив, що Bellingcat спробує з’ясувати інше питання – чому Куликовський, перебуваючи два роки на підконтрольній території України, не потрапляв до рук правосуддя.

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Як інформувала “Новинарня“, інформація про затримання в Києві Дениса Куликовського “Палича”/”Палача” з’явилася вранці 9 листопада; її оприлюднив колишній в’язень тюрми “Ізоляція” Станіслав Асєєв. Невдовзі Служба безпеки України підтвердила затримання Дениса Куликовського.

Йому висувають підозру в рамках провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 149 (торгівля людьми); ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

10 листопада в Маріуполі Куликовського арештували на два місяці без застави.

12 листопада СБУ оприлюднила фрагменти відео зі свідченнями Куликовського про роботу катівні “Ізоляція”.

Перед тим з’ясувалася, що Служба безпеки знала про тривале вільне перебування “Палача” в Києві та працювала з ним.

Відомо, що 37-річний Денис Куликовський до війни він мешкав у Кураховому на Донеччині, у 2014-му приєднався до лав бойовиків “ДНР”. До того працював у СІЗО чи колонії. Був одружений, має сина.

Орієнтовно у 2015-2018 роках “Палач” був одним із керівників “Ізоляції” – колишньої мистецької платформи в місті Донецьк, яку бойовики “ДНР” переобладнали в концтабір для ворогів свого режиму.

Багато колишніх в’язнів “Ізоляції” із жахом згадують Куликовського як головного ката в’язниці. Він прирікав людей на тортури та іноді особисто катував полонених і простих громадян, яких звинувачували у діяльності проти так званої “ДНР.”

За словами його жертв, під керівництвом “Палича” в’язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та ґвалтували. Окрім цього, Куликовський практикував такі методи психологічного впливу, як поховання заживо, інсценування розстрілів, позбавлення можливості сходити в туалет.

За словами колишньої дружини, Палич втік з “ДНР” у 2019 році, нібито до Росії.

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Довідка: “Ізоляція”

Майже вісім гектарів площі, яка була орендована Міжнародним БФ “Ізоляція” та комерційними підприємствами, згодом було перетворено на секретну в’язницю “Міністерства державної безпеки ДНР”. Відтоді виставкові простори, лабораторія цифрового виробництва, бібліотека та лекторії фонду використовуються як таємна в’язниця, існування якої не підтверджується ватажками “ДНР” і тому доступ до її приміщень залишається закритим для міжнародних гуманітарних та правозахисних місій.

Як інформувала “Новинарня“, у жовтні 2020 року українська прокуратура оголосила підозру ватажку “ДНР” Лягіну, який керував захопленням фонду “Ізоляція” в Донецьку. Також у жовтні 2020-го заочно повідомили про підозру й керівнику підпільної в’язниці “Ізоляція”.

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