СБУ підтвердила затримання в Києві головного ката “Ізоляції” Куликовського

Контррозвідники СБУ підтвердили, що затримали у Києві колишнього бойовика терористичної організації “ДНР”, очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області “Ізоляція”.

Про це йдеться в пресрелізі української спецслужби у вівторок, 9 листопада.

“Цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України. Наразі стосовно колишнього бойовика проводяться визначені законодавством процесуальні дії. Зокрема щодо його доставки до суду для обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації про його протиправну діяльність”, – інформує пресцентр СБ.

Зловмисника затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України: ст. 149 (торгівля людьми); ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Заходи з викриття зловмисників проводили контррозвідники СБУ за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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