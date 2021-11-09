У Києві затримали головного ката “Ізоляції” Дениса Куликовського, – Асєєв

Денис Куликовський, скрін із відео ТСН

У Києві затримали головного ката донецької в’язниці “Ізоляція” Дениса Куликовського.

Про це у вівторок, 9 листопада, повідомив у ФБ журналіст, колишній в’язень “Ізоляції” Станіслав Асєєв.

“У Києві затримано головного воєнного злочинця “Ізоляції” – Куліковського Дениса, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не даремно”, – написав Асєєв.

Силові та правоохоронні відомства поки не повідомляли про слідчі дії, які стосуються причетних до Куликовського та “Ізоляції”.

Відомо, що Денису Куликовському – 36 років. Зазвичай його звали “Аїд” або “Палич”. Більшість його рідних живуть на підконтрольній Україні території, передає ТСН.

До війни він мешкав у Кураховому на Донеччині, у 2014-му приєднався до лав бойовиків. До того працював у СІЗО чи колонії. Був одружений, має сина.

Орієнтовно у 2015-2018 роках “Палич” керував “Ізоляцією” – колишньою мистецькою платформою міста Донецьк, яку бойовики ОРДО переобладнали в концтабір для ворогів свого режиму.

Багато колишніх в’язнів “Ізоляції” із жахом згадують Куликовського як головного ката в’язниці. Він прирікав людей на тортури та іноді особисто катував полонених і простих громадян, яких звинувачували у діяльності проти так званої “ДНР.”

За словами його жертв, під керівництвом “Палича” в’язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та ґвалтували. Окрім цього, Куликовський практикував такі методи психологічного впливу як поховання заживо та інсценування розстрілів.

За словами колишньої дружини, Палич втік з “ДНР” ще у 2019 році, нібито до Росії.

Довідка: “Ізоляція”

Майже вісім гектарів площі, яка була орендована Міжнародним БФ “Ізоляція” та комерційними підприємствами, згодом було перетворено на секретну в’язницю “Міністерства державної безпеки ДНР”. Відтоді виставкові простори, лабораторія цифрового виробництва, бібліотека та лекторії фонду використовуються як таємна в’язниця, існування якої не підтверджується ватажками “ДНР” і тому доступ до її приміщень залишається закритим для міжнародних гуманітарних та правозахисних місій.

Як інформувала “Новинарня“, у жовтні 2020 року силовики оголосили підозру ватажку “ДНР” Лягіну, який керував захопленням фонду “Ізоляція” в Донецьку. Також у жовтні 2020-го заочно повідомили про підозру й керівнику підпільної в’язниці “Ізоляція”.

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