СБУ опублікувала свідчення ексочільника “Ізоляції” Куликовського. ВІДЕО

Денис Куликовський у суді, скріншот із відео

доповнено

Служба безпеки України опублікувала фрагменти свідчень колишнього бойовика терористичної організації “ДНР”, який очолював незаконну в’язницю “Ізоляція” в Донецьку.

Відповідне відео оприлюднили на ютуб-каналі спецслужби в п’ятницю, 12 листопада.

Йдеться, нагадаємо, про Дениса Куликовського, затриманого 9 листопада.

Денис Куликовський розповідає: “Завод “Ізоляція” – там з самого початку в травні місяці, коли захопили його, дислокувався “Монгол”, Слепньов Станіслав, начальник ЦСО [т. зв. “центр спецоперацій міністерства державної безпеки ДНР”]. Вони там дислокувалися до жовтня 2014 року. Після чого вони переїхали на комплекс “Озерний”.

На “Ізоляції” тримали затриманих і тримали там господарство – зброю, техніку. Я був інспектором охорони, наглядав за безпекою до грудня 2014 року”.

Із грудня 2014 року Куликовський очолив тюрму. За його словами, в його посадові обов’язки входило “витягування правдивих, так би мовити, свідчень”.

“Палач” Куликовський визнав, що до затриманих, які не йшли на співпрацю, застосовувались тортури.

Щоб людина не померла на допиті, поруч нібито завжди був присутній лікар – “щоб відкачати”. Водночас ця людина сама активно брала участь у тортурах, розповів Куликовський.

“Застосовувались тортури: “тапік”, він же телефонний апарат, – прив’язували або до пальців ніг, або “Док”, який все це робив, він же Симонов Станіслав, прив’язував до геніталій. Він завжди їздив з валізкою, де медпрепарати”, – розказав Куликовський.

Також в’язнів катували одиночними камерами без туалетів, змушували стояти протягом цілої доби та ін.

Незаконна діяльність відбувалися під наглядом співробітників Федеральної служби безпеки Росії, які координували діяльність з начальником “ЦСО МДБ ДНР” Василем Євдокимовим (“Леніним”). Головний куратор від Росії – Юрій Володимирович на прізвисько “Татарин”.

“Самі катували, самі “тапіком” крутили на телефонному апараті”, – розказав Куликовський.

За його словами, ці ж люди були причетними до вбивств полковника СБУ Олександра Хараберюша в Маріуполі та полковника Головного управління розвідки МОУ Максима Шаповала в Києві.

Денис Куликовський розказав, що керував “Ізоляцією” до липня 2015 року, але потім під час відпочинку з його вини загинув охоронець тюрми, і тоді його зняли з посади. Та “Палач” і надалі залишався на цьому об’єкті до січня 2018 року.

“Виконував ті самі функції, що й раніше, тобто оперативна діяльність, вибивання показів”, – сказав він.

Яким чином Куликовський опинився в Києві, у відео не йдеться.

Читайте також:

СБУ знала, що кат з “Ізоляції” Куликовський перебував у Києві ще з 2019 року, – ЗМІ

Як інформувала “Новинарня“, інформація про затримання в Києві Дениса Куликовського “Палича”/”Палача” з’явилася вранці 9 листопада; її оприлюднив колишній в’язень тюрми “Ізоляція” Станіслав Асєєв. Невдовзі Служба безпеки України підтвердила затримання Дениса Куликовського.

Йому висувають підозру в рамках провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 149 (торгівля людьми); ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

10 листопада в Маріуполі Куликовського арештували на два місяці без застави.

Відомо, що 37-річний Денис Куликовський до війни він мешкав у Кураховому на Донеччині, у 2014-му приєднався до лав бойовиків “ДНР”. До того працював у СІЗО чи колонії. Був одружений, має сина.

Орієнтовно у 2015-2018 роках “Палач” був одним із керівників “Ізоляції” – колишньої мистецької платформи в місті Донецьк, яку бойовики “ДНР” переобладнали в концтабір для ворогів свого режиму.

Багато колишніх в’язнів “Ізоляції” із жахом згадують Куликовського як головного ката в’язниці. Він прирікав людей на тортури та іноді особисто катував полонених і простих громадян, яких звинувачували у діяльності проти так званої “ДНР.”

За словами його жертв, під керівництвом “Палича” в’язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та ґвалтували. Окрім цього, Куликовський практикував такі методи психологічного впливу, як поховання заживо, інсценування розстрілів, позбавлення можливості сходити в туалет.

За словами колишньої дружини, Палич втік з “ДНР” у 2019 році, нібито до Росії.

Читайте також:

Поліція встановила 45 учасників злочинної групи, що катувала полонених в “Ізоляції”, – Монастирський