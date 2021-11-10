СБУ знала, що кат з “Ізоляції” Куликовський перебував у Києві ще з 2019 року, – ЗМІ

Затримання Дениса Куликовського в Києві. Фото: пресцентр СБУ

Кат донецької тюрми “Ізоляція” Денис Куликовський “Палич” ще з початку 2019 року перебував у Києві, і про нього знали співробітники СБУ.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в сюжеті журналістки Мар’яни Бухан у програмі ТСН каналу “1+1” після затримання “Палича” 9 листопада.

За словами Бухан, раніше, коли вона робила велике розслідування про “Ізоляцію” й назбирала дані про Куликовського, один зі співробітників української спецслужби вимагав не оприлюднювати інформацію про нього, фото “Палича” тощо.

“Він вимагав не показувати світлини ката в ефірі. Спочатку казав, що це заважатиме впіймати “Палича”. Потім вдавався до погроз. А насамкінець заявив, що Куликовський ще з початку 2019 року перебуває у Києві”, – розповіла журналістка.

Бухан навела діалог із представником спецслужби про Куликовського, який віддавав в’язнів “Ізоляції” тортурам:

– Ви стверджуєте, що знаєте, де Палич, і він буває в Києві.

– Так.

– А я не розумію, чому така людина досі не сидить.

– Я хотів би, щоб це було вчора. Я хотів довести Ха***, якого мені не дали довести. Є маса нюансів. Палич не на свободі.

Інформацію про те, що “Палич” перебував у Києві і “його фактично прихистило СБУ”, підтвердив журналіст Сергій Іванов у коментарі каналу Skrypin.ua. Він також працював над фільмом про ізоляцію.

“Все зводилося до ментівсько-конторського мутняка”, – сказав Іванов, пояснюючи, чому Куликовського не арештовували досі.

“Найпаскудніше, що всі потерпілі знали, що ця людина – вона в Києві… І Асєєв, і Бучок – люди, які піддавалися його впливу, який їх катував”, – додав журналіст.

За словами Іванова, Куликовський “став на лижі” після вбивства ватажка “ДНР” Захарченка і переділу влади в “ДНР”.

“В “Ізоляції” сиділи не тільки проукраїнські люди. Він (Куликовський) нажив собі багато ворогів і вимушений був запропонувати себе, напевно, в якості свідка чи джерела інформації“, – припустив Іванов.

“Можливо, СБУ нам розповість, що він мав когось здати чи ось він усіх уже поздавав. Але (…) кого він здав, якщо чи не чуємо про гучні затримання?” – риторично запитав Сергій Іванов.

“Щільність цього контролю (СБУ над Куликовським – “Н”) в Києві була настільки мізерна, що потерпілі його зустрічали [в місті]”, – зазначив журналіст.

Як розповіла Бухан, уже після розслідування ТСН поліція Донеччини відкрила проти цього ката кримінальне провадження. Дружина Куликовського, яка з дитиною мешкає на окупованій території, прибрала з соцмережі інформацію про себе. Навесні в селі біля Курахового померла мати “Палича” (там ще живе його батько, який захищає сина). І ось тепер з’явилася інформацію СБУ про затримання Куликовського в Києві.

Як інформувала “Новинарня“, інформація про затримання Дениса Куликовського “Палича” з’явилася вранці 9 листопада, її оприлюднив колишній в’язень тюрми “Ізоляція” Станіслав Асєєв.

Невдовзі Служба безпеки України підтвердила затримання Дениса Куликовського.

Йому висувають підозру в рамках провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 149 (торгівля людьми); ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Відомо, що 37-річний Денис Куликовський до війни він мешкав у Кураховому на Донеччині, у 2014-му приєднався до лав бойовиків “ДНР”. До того працював у СІЗО чи колонії. Був одружений, має сина.

Орієнтовно у 2015-2018 роках “Палич” був одним із керівників “Ізоляції” – колишньої мистецької платформи в місті Донецьк, яку бойовики “ДНР” переобладнали в концтабір для ворогів свого режиму.

Багато колишніх в’язнів “Ізоляції” із жахом згадують Куликовського як головного ката в’язниці. Він прирікав людей на тортури та іноді особисто катував полонених і простих громадян, яких звинувачували у діяльності проти так званої “ДНР.”

За словами його жертв, під керівництвом “Палича” в’язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та ґвалтували. Окрім цього, Куликовський практикував такі методи психологічного впливу, як поховання заживо, інсценування розстрілів, позбавлення можливості сходити в туалет.

За словами колишньої дружини, Палич втік з “ДНР” ще у 2019 році, нібито до Росії.

Як також повідомляла “Новинарня“, у жовтні 2020 року українська прокуратура оголосила підозру ватажку “ДНР” Лягіну, який керував захопленням фонду “Ізоляція” в Донецьку. Також у жовтні 2020-го заочно повідомили про підозру й керівнику підпільної в’язниці “Ізоляція”.

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