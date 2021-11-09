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Поліція встановила 45 учасників злочинної групи, що катувала полонених в “Ізоляції”, – Монастирський

09/11/2021 20:03

Правоохоронці провели впізнання і встановили 45 учасників організованої злочинної групи, яка катувала українських полонених у незаконній в’язниці “Ізоляція” в окупованому Російською Федерацією Донецьку.

Як передає “Новинарня“, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у фейсбуці.

“У вересні 2021 року щодо восьми воєнних злочинців матеріали були передані до суду для заочного засудження. Крім того, поліцейські отримали оперативну інформацію, що керівник в’язниці, головний кат українців в “Ізоляції” – так званий “Палич” – прибув на підконтрольну Україні територію. І вже зараз він у руках українських правоохоронців. Це результат спільної роботи Нацполіції та СБУ”, – написав урядовець.

Нагадаємо, 9 листопада Служба безпеки України підтвердила затримання бойовика незаконного збройного угруповання “ДНР” Дениса Куликовського, який очолював незаконну в’язницю “Ізоляція” в окупованому Донецьку.
Зловмисника затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України: ст. 149 (торгівля людьми);  ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

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