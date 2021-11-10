“Верхівка айсберга”: Баканов прокоментував затримання в Києві ката “Ізоляції” Куликовського

Голова СБУ Іван Баканов. Фото: пресцентр СБУ

Голова Служби безпеки України Іван Баканов прокоментував затримання в Києві Дениса Куликовського на прізвисько “Палич”, який був головним катом в’язниці “Ізоляція” і якого вчора затримали в Києві.

Так, на брифінгу за підсумками засідання РНБО у середу, 10 листопада, Баканов, відповідаючи на запитання журналіста про те, як Куликовський опинився в Києві, відповів, зокрема, таке:

“Емоційне питання для громадян України. Але головне тут не те, чому він зупинився та опинився в Києві як такий, а те, що все ж таки СБУ ефективно працює в контррозвідувальній сфері. Головне – що ми змогли затримати та знайти цю особу, яка була керівником славнозвісної в’язниці… Повірте, це – лише верхівка айсберга. Але, в інтересах слідства, розкрити інші деталі цього процесу ми не можемо”, – сказав Баканов.

Відповідаючи на уточнення медійників про те, чи знала СБУ про перебування “Палича” в Києві з 2019 року та чи були укладені якісь угоди з силовим правоохоронним відомством, глава спецслужби відповів заперечно.

“Він не міг укладати ніяких угод з СБУ, особисто зі мною він 100% ніяких угод не укладав. Якби він такі угоди уклав – його би ніколи не було затьримано, на моє особисте суб’єктивне переконання. Головне – що він затриманий і буде притягнутий до відповідальності”, – резюмував Баканов.

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Як інформувала “Новинарня“, інформація про затримання Дениса Куликовського “Палича” з’явилася вранці 9 листопада, її оприлюднив колишній в’язень тюрми “Ізоляція” Станіслав Асєєв.

Невдовзі Служба безпеки України підтвердила затримання Дениса Куликовського.

Йому висувають підозру в рамках провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 149 (торгівля людьми); ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Відомо, що 37-річний Денис Куликовський до війни він мешкав у Кураховому на Донеччині, у 2014-му приєднався до лав бойовиків “ДНР”. До того працював у СІЗО чи колонії. Був одружений, має сина.

Орієнтовно у 2015-2018 роках “Палич” був одним із керівників “Ізоляції” – колишньої мистецької платформи в місті Донецьк, яку бойовики “ДНР” переобладнали в концтабір для ворогів свого режиму.

Багато колишніх в’язнів “Ізоляції” із жахом згадують Куликовського як головного ката в’язниці. Він прирікав людей на тортури та іноді особисто катував полонених і простих громадян, яких звинувачували у діяльності проти так званої “ДНР.”

За словами його жертв, під керівництвом “Палича” в’язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та ґвалтували. Окрім цього, Куликовський практикував такі методи психологічного впливу, як поховання заживо, інсценування розстрілів, позбавлення можливості сходити в туалет.

За словами колишньої дружини, Палич втік з “ДНР” ще у 2019 році, нібито до Росії.

Як також повідомляла “Новинарня“, у жовтні 2020 року українська прокуратура оголосила підозру ватажку “ДНР” Лягіну, який керував захопленням фонду “Ізоляція” в Донецьку. Також у жовтні 2020-го заочно повідомили про підозру й керівнику підпільної в’язниці “Ізоляція”.

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