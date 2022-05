РФ заблокувала 300 вантажних суден у Чорному морі, – Держдеп

Через війну, розв’язану проти України, Російська Федерація заблокувала близько 300 вантажних суден у Чорному морі. Вони не можуть вивозити зернові та інше продовольство на експорт із нашої держави.

Про це в середу, 11 травня, інформує пресслужба Державного департаменту США.

“Якщо раніше Україна експортувала до п’ять мільйонів тонн зерна на місяць, зараз це відвантаження, практично, припинилися через блокаду кремлем українських портів і майже 300 вантажних суден у Чорному морі”, – йдеться в повідомленні.

While Ukraine used to export up to 5 million tons of grain per month, shipments have all but stopped due to the Kremlin’s blockade of Ukrainian ports and nearly 300 cargo ships in the Black Sea. These actions threaten to put millions at risk of famine and malnutrition. pic.twitter.com/Fs4giMm0XD

— Department of State (@StateDept) May 11, 2022