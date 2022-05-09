У бою з окупантами загинув головний авіатор ВМС ЗС України Ігор Бедзай

Один із найкращих льотчиків України, заступник командувача ВМС ЗСУ з авіації полковник Ігор Бедзай загинув 7 травня, борючись із російськими окупантами.

Про це в неділю повідомив одеський сайт “Думська”.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про запеклі повітряні бої в районі острова Зміїний.

“Справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків розгортаються поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат…” – розповів 7 травня речник КПС.

Як інформувала “Новинарня“, в мережі поширили відео, як два українські Су-27 вражають бомбами російські об’єкти на Зміїному. При цьому російські офіційні джерела заявляли і про значні втрати української авіації. Наступного ранку стало відомо про збиття на острові ворожого гелікоптера.

У зведенні ГШ ЗСУ ввечері 8 травня ішлося про те, що “основні зусилля ворог зосереджував на знищенні аеродромної інфраструктури з метою унеможливлення дій нашої авіації, (…) підтримки дій підрозділів з повітря у смузі відповідальності угруповання Об’єднаних сил та у Чорноморській операційній зоні. Наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації над акваторією північно-західної частини Чорного моря”.

Пам’яті аса

Ігор Бедзай обіймав посаду заступника командувача Військово-морських сил ЗС України з авіації.

Станом на 2014 рік був в.о. командира 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ.

“Про це уродженця Миколаєва за життя ходили легенди, його згадували як приклад відданості країні та військовому обов’язку”, – пише “Думська”.

2014 року 10-та бригада морської авіації стала єдиним підрозділом Збройних сил, який зумів вивести з окупованого Криму свою бойову техніку. Ризикована операція з порятунку літаків та гелікоптерів під дулами автоматів окупантів була проведена під керівництвом Бедзая.

Ігор був блискучим офіцером, добрим командиром, великим професіоналом своєї справи, котрий літав як на вертольотах, так і на літаках, і при цьому був дуже скромною людиною.

Полковник був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, а у 2018 році отримав нагородну зброю.

Вічна пам’ять та слава герою України.

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