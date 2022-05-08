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ЗСУ на Зміїному знищили гелікоптер росіян при спробі висадки десанту. ВІДЕО

08/05/2022 10:16

Збройні сили України знищили російський геліктоптер при спробі висадити з нього десант військових РФ на острові Зміїний.

Відповідне нічне відео поширила пресслужба ОК “Південь”.

“Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря”, – ідеться в дописі пресцентру оперативного командування вранці 8 травня.

Інформацію про знищення російського вертольота з екіпажем в ефірі національного телемарафону підтвердив і речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Контекст

Починаючи з 27 квітня ударні БПЛА “Байрактар” уже чотири чи більше разів завдавали ураження силам росіян на окупованому РФ острові Зміїний та поруч із ним.
Другий удар було здійснено 1 травня. А 2 травня “Байрактаром” уразили два російські катери типу “Раптор” біля Зміїного.

7 травня Міноборони України підтвердило, що на острові Зміїний безпілотником “Байрактар” ТВ2 було уражено десантний катер РФ проєкту “Серна” і два зенітні ракетні комплекси “Тор”.

Ввечері 7 травня ЗСУ завдали чергового зухвалого удару: по позиціях ворога на Зміїному відпрацювали два українські винищувачі Су-27.
При цьому російські офіційні джерела заявляли також про значні втрати української авіації в районі Зміїного.

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