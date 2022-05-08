За добу знищено 14 повітряних цілей ворога, і на Зміїному “справжні баталії”, – Повітряні сили

Російський БпЛА "Форпост"

За добу 7 травня Збройні сили України знищили 14 повітряних цілей ворога.

Про це в ніч на неділю, 8 травня, повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

“73-тя доба героїчного протистояння. Рашисти завдають ракетного удару по території України крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, або ж Ту-160, які вже традиційно відпрацьовують удари з Каспійського регіону.

Противник випустив по цілях на території України близько 10 крилатих ракет (імовірно типу Х-101). Дві ракети знищено нашою протиповітряною обороною.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил уражено один вертоліт Мі-28Н, сім БпЛА “Орлан-10”, два БпЛА “Форпост” та дві крилаті ракети. Крім того, щонайменше два “Орлани” знищено підрозділами ЗРВ Сухопутних військ.

Тож загалом за добу 7 травня уражено 14 повітряних цілей:

1 вертоліт,

11 БпЛА ОТР,

2 крилаті ракети.

Авіація Повітряних сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на різних напрямках.

А справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків, розгортаються поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат, як в “острівних силах”, так і в морських суднах”, – розповів речник КПС.

Перед тим, увечері 7 травня, пресцентр ООС заявив про те, що військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил на Донбасі збили зокрема один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н (“Ночной охотник”) та шість безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10”.

Читайте також:

“Гей-гей, розвеселимо!”: тепер на Зміїний вчинили наліт винищувачі Су-27 ПС ЗСУ. ВІДЕО