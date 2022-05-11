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Ворог ударив ракетою по Лозовій на Харківщині: знищено с/г склад, є жертви

11/05/2022 22:14

Російські війська завдали ракетного удару по міста Лозова на півдні Харківської області, внаслідок чого загинула людина.

Про це ввечері 11 травня повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

“Сьогодні був трагічний день для нашої громади. В результаті ракетних обстрілів було вщент знищений склад сільгосппродукції на території громади. Одна цивільна людина загинула”, – розповів мер.

Він додав, що наразі “наземної” небезпеки для Лозівщини немає, але є ракетна небезпека.

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