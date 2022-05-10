ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 76 – 10.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Трофейний російський танк Т-80 уже на озброєнні 93-ї механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр". Фото: 93 омбр

Вночі

Російські окупанти мають намір провести фіктивні референдуми у тимчасово окупованих населених пунктах України. США стурбовані тим, що Росія за своїм “класичним сценарієм” може анексувати Донецьку та Луганську області.

Про це заявив на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає CNN.

Напередодні

Із захопленого російськими військами Херсона виїхало 45% населення, заявив голова обласної адміністрації Геннадій Лагута.

За його словами, Херсонську область залишив майже кожен п’ятий її мешканець. “Окупанти мародерять, вбивають, ґвалтують, тому мирні жителі не витримують, дуже бояться і змушені залишати рідні оселі”.

Вночі

Внаслідок ракетної атаки по Одесі, що відбулася близько 22-ї години 9 травня, щонайменше одна людина загинула, ще п’ятьох госпіталізовано.

Як розповіла речниця сил оборони та охорони ОК “Південь” Наталя Гуменюк, росіяни випустили по Одесі загалом із застосуванням авіації сім ракет радянського зразка. “Вишукуючи стратегічні об’єкти, застарілими ракетами вдалося влучити у “надзвичайно небезпечний” торговельний центр та склад готової продукції широкого споживання”.

Напередодні

Затрофеєні російські танки Т-80 уже стоять на озброєнні 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр”.

Пресслужба “холодноярців” показала їх та заявила: “День Перемоги будемо святкувати у майбутньому. Його дата ще не визначена, але вона обов’язково буде. Ми докладаємо до цього максимум зусиль.

А поки – влаштовуємо військовий “парад” на трофейних російських танках по передньому краю”.

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Читайте про ДЕНЬ 60 ОБОРОНИ, Великдень, 24.04.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 65 ОБОРОНИ, 29.04.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 67 ОБОРОНИ, 01.05.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 70 ОБОРОНИ, 04.05.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 73 ОБОРОНИ, 07.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 74 ОБОРОНИ, 08.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 75 ОБОРОНИ, 09.05.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Сході України, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Маріуполем та заводом “Азовсталь”, де зосередився український гарнізон.