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На “Азовсталі” ще залишається більше сотні цивільних, – голова ОВА

10/05/2022 00:39

На території комбінату “Азовсталь” у Маріуполі досі перебуває більше сотні цивільних осіб.

Про це ввечері в понеділок, 9 травня, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.

“На “Азовсталі” ще більше сотні цивільних точно лишилося”, – сказав він.

За словами Кириленка, всього в окупованому Маріуполі лишається до 100 тисяч мешканців. “Доволі складно сказати, хто з них [ще] має бажання виїхати”, – додав голова ОВА.

Коментуючи інформацію про поновлення обстрілів та штурму “Азовсталі” російськими військами, Кириленко зазначив: “Простіше сказати, коли там обстрілів не відбувається, ніж коли вони відбуваються. Авіація й артилерія працюють там практично постійно. Зупинки і затишшя – це коли проходять евакуаційні заходи або з самої “Азовсталі”, або поблизу йде евакуація місцевих мирних мешканців”.

Нагадаємо, 1 травня за сприяння генсека ООН Антоніу Гутерріша та Червоного Хреста із заводу “Азовсталь” змогла вийти частина цивільних, переважно жінок і дітей. Для евакуації цивільних на “Азовсталі” майже два дні тривав “режим тиші”. Надалі колону автобусів тримали в селі Безіменне (ОРДО, під контролем окупантів).
3 травня колона зі 156 цивільними після “фільтрації” та перевірок на блокпостах прибула до вільного Запоріжжя.

Надалі противник уже проник на завод., тривають штурмові дії, бої фактично ведуться на території “Азовсталі”, всередині будівель та ангарів. Внаслідок бомбардувань деякі цивільні загинули під завалами.

Незважаючи на це, другий етап евакуації цивільних відбувся. Увечері 6 травня віцепрем’єрка Ірина Верещук повідомила, що за день вдалося витягнути з “Азовсталі” 50 жінок, дітей та людей похилого віку. Решту вивели 7 травня.
7 травня заявила, що всіх цивільних жінок, дітей та людей похилого віку із території “Азовсталі” евакуювали.
8 травня 173 людини – з “Азовсталі” та інших районів Маріуполя – приїхали в Запоріжжя.

Таким чином, з “Азовсталі” на українську територію виїхало близько 300 цивільних.

Водночас слід враховувати, що українських громадян з “Азовсталі” не везуть одразу на Запоріжжя, а спершу поміщають у фільтраційний табір у Безіменному, де окупанти перевіряють їх на причетність до “націоналістів”. Частину людей таким чином залишають в ОРДО.

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