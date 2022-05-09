Росіяни поновили штурм “Азовсталі” після виїзду колони ООН, – радник мера

Після виходу колони ООН російські війська поновили штурм “Азовсталі”: здійснили спробу прориву через міст, який використовувався при евакуації цивільних.
Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у понеділок, 9 травня.
“Маріуполь. Очікувано, після виїзду колони ООН за межі Донецької області, окупанти почали штурм “Азовсталі”. Зокрема, здійснили спробу прориву через міст, який був воротами евакуації. Невдало”, – написав він. Радник мера Маріуполя додав, що складно зрозуміти, як бійцям “Азова” вдається відбивати чисельні атаки ворога.
“Щиро сподіваюсь, що вдасться врятувати всіх захисників. Ми всі в невідплатному боргу перед ними”, – наголосив Андрющенко.
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