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Окупанти продовжують обстрілювати “Азовсталь” із важкої артилерії та авіації. ВІДЕО

10/05/2022 11:26

У Маріуполі росіяни за допомогою важкої артилерії та авіації продовжують обстріли заводу “Азовсталь”, попри те, що там в укриттях залишаються до сотні мирних мешканців.

Про це вранці в вівторок, 10 травня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі.

“Маріуполь. “Азовсталь”. В укриттях окрім військових залишаються не менш 100 цивільних. Однак це не зменшує щільності атак окупантів. Важка артилерія та авіація цілий день продовжували обстріли заводу. Спроби штурму по землі і далі виявляються невдалими. Тому знову місто чує канонаду”, – написав Андрющенко.

Він опублікував відео численних вибухів на території “Азовсталь”.

На відео також можна побачити, як розвивається жовто-блакитний прапор на вершині однієї з виробничих конструкцій комбінату.

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