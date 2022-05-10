Друга за день ракетна атака на Одесу: загинула одна людина

Фото: ОК "Південь"

Внаслідок ракетної атаки по Одесі 9 травня щонайменше одна людина загинула, ще п’ятьох госпіталізовано.

Про це з посиланням на начальницю сил оборони та охорони ОК “Південь” Наталію Гуменюк повідомляє “Суспільне. Одеса“.

Зазначається, що росіяни випустили по Одесі загалом сім ракет із застосуванням авіації. Усі вони були радянського зразка.

“Вишукуючи стратегічні об’єкти, застарілими ракетами вдалося влучити у “надзвичайно небезпечний” торговельний центр та склад готової продукції широкого споживання”, – повідомила Гуменюк.

В результат обстрілу одна людина загинула, п’ятьох поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу.

О 22-й годині 9 травня в Одесі оголосили повітряну тривогу. За пів години місцеві мешканці почули декілька гучних вибухів, а в одному з торговельних центрів розпочалася пожежа. Тоді повідомлялося про двох поранених і врятованого з-під завалів собаку, даних про загиблих на той час не було.

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Як писала “Новинарня“, вранці цього ж дня російські війська вдарили по Одесі з тимчасово окупованого Криму чотирма крилатими ракетами типу “Онікс”.

Нагадаємо, впродовж усього 9 травня в Одесі тривала подовжена комендантська година.

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