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Росія вдарила по Одесі ще трьома “Кинджалами”

09/05/2022 22:03

По Одещині завдано чергового ракетного удару.

Про це ввечері в понеділок, 9 травня, повідомили в ОК “Південь”.

Три російські ракети типу “Кинджал” випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об’єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано п’ять будівель.

Пожежу ліквідовано, постраждали дві особи, яких доставили в лікарню. Триває розбір завалів, з-під них врятовано собаку.

Цього дня саме Одеський регіон прийняв на себе основний ракетний удар рашистів. Як повідомляв речник ОВА Сергій Братчук, зранку по області прилетіли чотири ракети, пошкоджено об’єкти інфраструктури, проходять відновлювальні роботи.

Нагадаємо, 8 травня під час обстрілу Одеси було збито чотири ворожі ракети, але були й прильоти, поранено дівчину.

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