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Голова Євроради Шарль Мішель у День Європи приїхав в Одесу й наголосив на важливості розблокування портів

09/05/2022 16:43

Глава Європейської ради Шарль Мішель приїхав в Одесу, щоб відзначити там День Європи.

Про це він повідомив у твітері.

При цьому Мішель процитував російського поета Олександра Пушкіна, “який казав, що Одеса – це місто, де можна відчути Європу”.

“І де тепер український народ захищає свої пам’ятники від куль та ракет і свою свободу – від російської агресії”, – додав голова Євроради.

“Ви не самотні. Європейський Союз із вами”, – наголосив Мішель.

В Одесу, де 9 травня впродовж цілого дня діє комендантська година, він прибув разом із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Делегація пройшлася містом, зокрема відвідала місця “прильоту” російських ракет та побачила пошкоджені ними будинки.

Також голова Євроради по відеозв’язку поспілкувався з президентом України. Як повідомив Володимир Зеленський, говорили, зокрема, про необхідність розблокування українських портів на Чорному морі, передусім Одеського.

“Важливо не допустити продовольчої кризи у світі, спричиненої агресивними діями Росії. Необхідно вжити негайних заходів задля розблокування українських портів для експорту пшениці”, – наголосив Зеленський, подякувавши Мішелю за підтримку й “сміливу позицію”.

Прем’єр-міністр Шмигаль також назвав візит президента ЄР “надзвичайно потужним сигналом підтримки України”.

Фото: телеграм Володимира Зеленського

9 травня у Євросоюзі відзначають День Європи. Саме цього дня 1950 року в Парижі було проголошено Декларацію Шумана, яка відкрила шлях до інтеграції європейських держав та спільну побудову кращого майбутнього. Цей день став одним з офіційних символів ЄС – на рівні з прапором та гімном.

В Україні День Європи відзначають щорічно у третю суботу травня.

Як писала “Новинарня“, наприкінці квітня Шарль Мішель уже відвідував Україну й, зокрема, побував у деокупованій Бородянці, а в Києві зустрівся з президентом Зеленським.

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Україна

Голова Євроради Шарль Мішель у День Європи приїхав в Одесу й наголосив на важливості розблокування портів

Глава Європейської ради Шарль Мішель приїхав в Одесу, щоб відзначити там День Європи. Про це він повідомив у твітері. При цьому Мішель процитував російського поета Олександра Пушкіна, “який казав,...

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