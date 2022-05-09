Голова Євроради Шарль Мішель у День Європи приїхав в Одесу й наголосив на важливості розблокування портів

Голова Європейської Ради Шарль Мішель (ліворуч) та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, 9 травня 2022 року. Фото: @eucopresident

Глава Європейської ради Шарль Мішель приїхав в Одесу, щоб відзначити там День Європи.

Про це він повідомив у твітері.

При цьому Мішель процитував російського поета Олександра Пушкіна, “який казав, що Одеса – це місто, де можна відчути Європу”.

“І де тепер український народ захищає свої пам’ятники від куль та ракет і свою свободу – від російської агресії”, – додав голова Євроради.

“Ви не самотні. Європейський Союз із вами”, – наголосив Мішель.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that “you can feel Europe.” And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression. You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb — Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2022

В Одесу, де 9 травня впродовж цілого дня діє комендантська година, він прибув разом із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Делегація пройшлася містом, зокрема відвідала місця “прильоту” російських ракет та побачила пошкоджені ними будинки.

Також голова Євроради по відеозв’язку поспілкувався з президентом України. Як повідомив Володимир Зеленський, говорили, зокрема, про необхідність розблокування українських портів на Чорному морі, передусім Одеського.

“Важливо не допустити продовольчої кризи у світі, спричиненої агресивними діями Росії. Необхідно вжити негайних заходів задля розблокування українських портів для експорту пшениці”, – наголосив Зеленський, подякувавши Мішелю за підтримку й “сміливу позицію”.

Прем’єр-міністр Шмигаль також назвав візит президента ЄР “надзвичайно потужним сигналом підтримки України”.

9 травня у Євросоюзі відзначають День Європи. Саме цього дня 1950 року в Парижі було проголошено Декларацію Шумана, яка відкрила шлях до інтеграції європейських держав та спільну побудову кращого майбутнього. Цей день став одним з офіційних символів ЄС – на рівні з прапором та гімном.

В Україні День Європи відзначають щорічно у третю суботу травня.

Як писала “Новинарня“, наприкінці квітня Шарль Мішель уже відвідував Україну й, зокрема, побував у деокупованій Бородянці, а в Києві зустрівся з президентом Зеленським.

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