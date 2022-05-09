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Україна заповнила фінальну частину опитувальника Євросоюзу для кандидатського статусу

09/05/2022 14:51

Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це вдень у понеділок, 9 травня, повідомив президент Володимир Зеленський у телеграмі.

Глава держави зазначив, що продемонстрував другу частину заповненого опитувальника на відеозустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Президент подякував за чіткі сигнали підтримки “на цьому важливому для нас шляху”.

Фон дер Ляєн відзначила, що Єврокомісія планує висловити свою думку щодо відповідей України в червні.

нагадаємо, Україна вже передала Єврокомісії першу частину заповненого опитувальника для оцінки нашої спроможності отримати статус кандидата у члени ЄС.

28 лютого, за чотири дні після початку російського вторгнення, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що Унія, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочату процедуру.

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