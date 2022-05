Україна заповнила фінальну частину опитувальника Євросоюзу для кандидатського статусу

Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це вдень у понеділок, 9 травня, повідомив президент Володимир Зеленський у телеграмі.

Глава держави зазначив, що продемонстрував другу частину заповненого опитувальника на відеозустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Президент подякував за чіткі сигнали підтримки “на цьому важливому для нас шляху”.

Фон дер Ляєн відзначила, що Єврокомісія планує висловити свою думку щодо відповідей України в червні.

Followed up on yesterday’s G7 discussion with @ZelenskyyUa

On #EuropeDay, we discussed EU support and Ukraine’s European pathway.

Looking forward to receiving the answers to the EU membership questionnaire.

The @EU_Commission will aim to deliver its opinion in June. pic.twitter.com/KkQuodJjj4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2022