Президент Євроради Мішель приїхав до Києва

Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув до української столиці.

Про це він повідомив уранці в середу, 20 квітня, у твіттері.

In Kyiv today. In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc — Charles Michel (@eucopresident) April 20, 2022

“Сьогодні я у Києві – серці вільної демократичної Європи”, – повідомив Шарль Мішель і додав фото з київського вокзалу.

На фото поруч із ним посол ЄС в Україні Матті Маасікас і віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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