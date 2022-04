Президент Євроради Мішель приїхав до Києва

Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув до української столиці.

Про це він повідомив уранці в середу, 20 квітня, у твіттері.

In Kyiv today.

In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc

— Charles Michel (@eucopresident) April 20, 2022