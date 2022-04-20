Президент Євроради Мішель приїхав до Києва

Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув до української столиці.
Про це він повідомив уранці в середу, 20 квітня, у твіттері.
In Kyiv today.
In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc
— Charles Michel (@eucopresident) April 20, 2022
“Сьогодні я у Києві – серці вільної демократичної Європи”, – повідомив Шарль Мішель і додав фото з київського вокзалу.
На фото поруч із ним посол ЄС в Україні Матті Маасікас і віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
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