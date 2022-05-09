Генштаб оновив статистику втрат РФ у війні з Україною станом на 9 травня

Ілюстративне фото

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на 10-ту годину 9 травня.

За добу підтверджено знищення 150 військовослужбовців противника, 15 танків, 23 бронемашин тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 травня склали:

особового складу – ліквідовано близько 25650 (+150) осіб

танків ‒ 1145 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23) од,

артилерійських систем – 513 (+4) од,

РСЗВ – 185 (+6) од,

засобів ППО – 87 (+1) од,

літаків – 199,

гелікоптерів – 158 (+2) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1970 (+9) од,

кораблів /катерів – 12

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 (+17).

спеціальної техніки – 41 (+2).

крилатих ракет – 94 (+2).

(У дужках – зміна порівняно з даними на ранок 8 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 75 – 09.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ