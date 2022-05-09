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Генштаб оновив статистику втрат РФ у війні з Україною станом на 9 травня

09/05/2022 10:12

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на 10-ту годину 9 травня.

За добу підтверджено знищення 150 військовослужбовців противника, 15 танків, 23 бронемашин тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 травня склали:

  • особового складу – ліквідовано близько 25650 (+150) осіб
  • танків ‒ 1145 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23) од,
  • артилерійських систем – 513 (+4) од,
  • РСЗВ – 185 (+6) од,
  • засобів ППО – 87 (+1) од,
  • літаків – 199,
  • гелікоптерів – 158 (+2) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1970 (+9) од,
  • кораблів /катерів – 12
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 (+17).
  • спеціальної техніки – 41 (+2).
  • крилатих ракет – 94 (+2).

(У дужках – зміна порівняно з даними на ранок 8 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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