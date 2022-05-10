Вже 26 тис. “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат рашистів

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Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на 9-ту годину 10 травня.

За добу підтверджено знищення 350 військовослужбовців противника, 25 танків, 44 бронемашини тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 травня склали:

особового складу – ліквідовано близько 26 000 (+350) осіб

танків ‒ 1 170 (+25) од.,

бойових броньованих машин ‒ 2 808 (+44) од.,

артилерійських систем – 519 (+6) од.,

РСЗВ – 185 од.,

засобів ППО – 87 од.,

літаків – 199 од.,

гелікоптерів – 158 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1980 (+10) од.,

кораблів /катерів – 12 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3) од.,

спеціальної техніки – 41 од.,

крилатих ракет – 94 од.

(У дужках – зміна порівняно з даними на ранок 9 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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