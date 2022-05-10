Вже 26 тис. “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат рашистів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на 9-ту годину 10 травня.
За добу підтверджено знищення 350 військовослужбовців противника, 25 танків, 44 бронемашини тощо.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 травня склали:
(У дужках – зміна порівняно з даними на ранок 9 травня)
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
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